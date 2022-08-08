Аккумуляторная сабельная ножовка BOSCH GSA 10.8 V-Li 0.601.64L.972

Преимущества

Индикатор заряда батареи и индикатор перегрузки

Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку рабочей зоны

Быстрая и удобная замена оснастки, благодаря системе Bosch SDS

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда

Глубина пропила в нелегированной стали до 8 мм, в металлических профилях и металлических трубах до 50 мм

Малый вес - всего 1.2 кг

Аккумуляторная сабельная ножовка Bosch GSA 12V-14 0.601.64L.972 предназначена для распиловки различных материалов. Модель очень удобна в использовании благодаря малым размерам и весу. Скорость движения пилки регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно. Также стоит отметить наличие специального индикатора, который вовремя предупреждает о возможной перегрузке инструмента при его длительном использовании