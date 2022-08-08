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Аккумуляторная сабельная ножовка BOSCH GSA 10.8 V-Li 0.601.64L.972
5.0
1
Найти аналог
Сабельные пилы
    Аккумуляторная сабельная ножовка BOSCH GSA 10.8 V-Li 0.601.64L.972
    Арт. X104804120132
    5.0
    1
    Аккумуляторная сабельная ножовка BOSCH GSA 10.8 V-Li 0.601.64L.972

      Аккумуляторная сабельная ножовка BOSCH GSA 10.8 V-Li 0.601.64L.972

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X104804120132
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Упаковка
      		коробка
      Регулировка оборотов
      		Нет
      Регулировка глубины реза
      		нет
      Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная сабельная ножовка Bosch GSA 12V-14 0.601.64L.972 предназначена для распиловки различных материалов. Модель очень удобна в использовании благодаря малым размерам и весу. Скорость движения пилки регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно. Также стоит отметить наличие специального индикатора, который вовремя предупреждает о возможной перегрузке инструмента при его длительном использовании

        Преимущества

        • Индикатор заряда батареи и индикатор перегрузки
        • Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку рабочей зоны
        • Быстрая и удобная замена оснастки, благодаря системе Bosch SDS
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • Глубина пропила в нелегированной стали до 8 мм, в металлических профилях и металлических трубах до 50 мм
        • Малый вес - всего 1.2 кг