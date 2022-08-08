Аккумуляторная сабельная ножовка BOSCH GSA 10.8 V-Li 0.601.64L.972
Арт. X104804120132
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Регулировка оборотов
|Нет
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Регулировка глубины реза
|нет
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Нет
- Аккумуляторная сабельная ножовка Bosch GSA 12V-14 0.601.64L.972 предназначена для распиловки различных материалов. Модель очень удобна в использовании благодаря малым размерам и весу. Скорость движения пилки регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно. Также стоит отметить наличие специального индикатора, который вовремя предупреждает о возможной перегрузке инструмента при его длительном использовании
Преимущества
- Индикатор заряда батареи и индикатор перегрузки
- Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку рабочей зоны
- Быстрая и удобная замена оснастки, благодаря системе Bosch SDS
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
- Глубина пропила в нелегированной стали до 8 мм, в металлических профилях и металлических трубах до 50 мм
- Малый вес - всего 1.2 кг