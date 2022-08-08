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Ножовка BOSCH GFZ 16-35 AC 0.601.637.708
5.0
1
Найти аналог
Сабельные пилы
    Ножовка BOSCH GFZ 16-35 AC 0.601.637.708
    Арт. X104804120136
    5.0
    1
    Ножовка BOSCH GFZ 16-35 AC 0.601.637.708
    Ножовка BOSCH GFZ 16-35 AC 0.601.637.708
      Ножовка BOSCH GFZ 16-35 AC 0.601.637.708
      Ножовка BOSCH GFZ 16-35 AC 0.601.637.708

      Ножовка BOSCH GFZ 16-35 AC 0.601.637.708

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X104804120136
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Макс. число ходов на холостом ходу, ход/мин
      		2500
      Бесключевая замена оснастки
      		Нет
      Маятниковый ход
      		нет
      Плавный пуск
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пила аллигатор Bosch GFZ 16-35 AC предназначена для пиления древесины, гипсокартона, газобетона и пластиков. Особенности:
        • С системой SDS для удобной замены пильных полотен без инструмента
        • Стабильная, жесткая пильная шина
        • Алюминиевая опорная плита
        • Дополнительная рукоятка поворачивается и сдвигается в боковом направлении для пиления рядом с кромкой
        • Блокировка включения
        • Вытяжной канал для эффективного наружного удаления опилок
        • Подходит также и для левши
        • Универсальное применение для пиления древесины, гипсокартона, газобетона и пластиков
        • Идеальна также для глубоких пропилов
        • Электроника постоянства с плавной регулировкой числа оборотов для обеспечения постоянной производительности пиления под нагрузкой
        Комплектация:
        • Комплект пильных полотен для древесины и пластмассы 
        • Переходник пылеотвода 
        • Пильная шина 