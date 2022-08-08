Ножовка BOSCH GFZ 16-35 AC 0.601.637.708
Арт. X104804120136
Характеристики
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Производитель
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Макс. число ходов на холостом ходу, ход/мин
|2500
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Бесключевая замена оснастки
|Нет
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Маятниковый ход
|нет
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Плавный пуск
|Нет
- Пила аллигатор Bosch GFZ 16-35 AC предназначена для пиления древесины, гипсокартона, газобетона и пластиков. Особенности:
- С системой SDS для удобной замены пильных полотен без инструмента
- Стабильная, жесткая пильная шина
- Алюминиевая опорная плита
- Дополнительная рукоятка поворачивается и сдвигается в боковом направлении для пиления рядом с кромкой
- Блокировка включения
- Вытяжной канал для эффективного наружного удаления опилок
- Подходит также и для левши
- Универсальное применение для пиления древесины, гипсокартона, газобетона и пластиков
- Идеальна также для глубоких пропилов
- Электроника постоянства с плавной регулировкой числа оборотов для обеспечения постоянной производительности пиления под нагрузкой
- Комплект пильных полотен для древесины и пластмассы
- Переходник пылеотвода
- Пильная шина