Бензокоса Caiman WX43 2,15 л.с.

Преимущества

Двухтактный двигатель Mitsubishi TB43 (Япония)

Стальной кованый вал Solid Shaft

Алюминиевая штанга Green Tube

Универсальная рукоятка управления

PRO Редуктор KAAZ Hi-Speed (Япония)

Защитное кольцо редуктора от наматывания травы

Профессиональная эргономичная подвеска Ergomatic в комплекте

Режущий инструмент в комплекте

Бензокоса Caiman WX43 - профессиональная бензокоса-кусторез обладает достаточными возможностями для того, чтобы не только косить абсолютно любую траву, но даже спиливать небольшие деревья при помощи специального многозубчатого диска, входящего в комплект. Эту модель можно использовать в каждодневном режиме, ее успешно применяют специалисты в таких сферах, как коммунальное и лесное хозяйство, благоустройство, озеленение.