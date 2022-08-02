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Бензокоса Caiman WX43 2,15 л.с.
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензокоса Caiman WX43 2,15 л.с.
    Арт. 1128483
    5.0
    1
    Бензокоса Caiman WX43 2,15 л.с.

      Бензокоса Caiman WX43 2,15 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1128483
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		нож
      Вес, кг
      		8.1
      Мощность, л.с.
      		2.15
      Ширина скашивания леской, см
      		25.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензокоса Caiman WX43 - профессиональная бензокоса-кусторез обладает достаточными возможностями для того, чтобы не только косить абсолютно любую траву, но даже спиливать небольшие деревья при помощи специального многозубчатого диска, входящего в комплект. Эту модель можно использовать в каждодневном режиме, ее успешно применяют специалисты в таких сферах, как коммунальное и лесное хозяйство, благоустройство, озеленение.

        Преимущества

        • Двухтактный двигатель Mitsubishi TB43 (Япония) 
        • Стальной кованый вал Solid Shaft
        • Алюминиевая штанга Green Tube
        • Универсальная рукоятка управления 
        • PRO Редуктор KAAZ Hi-Speed (Япония) 
        • Защитное кольцо редуктора от наматывания травы
        • Профессиональная эргономичная подвеска Ergomatic в комплекте 
        • Режущий инструмент в комплекте