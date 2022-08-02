Бензокоса Caiman WX43 2,15 л.с.
Арт. 1128483
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|нож
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Вес, кг
|8.1
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Мощность, л.с.
|2.15
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Ширина скашивания леской, см
|25.5
- Бензокоса Caiman WX43 - профессиональная бензокоса-кусторез обладает достаточными возможностями для того, чтобы не только косить абсолютно любую траву, но даже спиливать небольшие деревья при помощи специального многозубчатого диска, входящего в комплект. Эту модель можно использовать в каждодневном режиме, ее успешно применяют специалисты в таких сферах, как коммунальное и лесное хозяйство, благоустройство, озеленение.
Преимущества
- Двухтактный двигатель Mitsubishi TB43 (Япония)
- Стальной кованый вал Solid Shaft
- Алюминиевая штанга Green Tube
- Универсальная рукоятка управления
- PRO Редуктор KAAZ Hi-Speed (Япония)
- Защитное кольцо редуктора от наматывания травы
- Профессиональная эргономичная подвеска Ergomatic в комплекте
- Режущий инструмент в комплекте