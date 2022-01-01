Отбойный молоток Bosch GSH 11 VC 0.611.336.000
Арт. X1350176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|11.4
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Частота, Гц
|50
- Отбойный молоток Bosch GSH 11 VC 0.611.336.000 предназначен для ведения нагруженных долбежных работ. Мощный двигатель на 1700 Вт вкупе с высокой силой удара 23 Дж дают высокую производительность. Наличие константной электроники обеспечивает поддержание постоянного количества оборотов. По данным независимой испытательной лаборатории "SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH" инструмент является лучшим по результатам испытаний при средней производительности.
Преимущества
- Оптимальное соотношение веса и мощности.
- Удобство долбежных работ благодаря стандартной вытянутой форме бетонолома
- Долгий срок службы благодаря надежным и прочным деталям
- Сервисный дисплей для предупреждения о необходимости замены угольных щеток
- 12 ступеней регулировки положения зубила
- Функция поддержания постоянного количества оборотов
- Пикообразное зубило RTec Speed в комплекте