Отбойный молоток Bosch GSH 11 VC 0.611.336.000 предназначен для ведения нагруженных долбежных работ. Мощный двигатель на 1700 Вт вкупе с высокой силой удара 23 Дж дают высокую производительность. Наличие константной электроники обеспечивает поддержание постоянного количества оборотов. По данным независимой испытательной лаборатории "SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH" инструмент является лучшим по результатам испытаний при средней производительности.

Преимущества