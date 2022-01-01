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Отбойный молоток Bosch GSH 11 VC 0.611.336.000
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Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Bosch GSH 11 VC 0.611.336.000
    Арт. X1350176
    Отбойный молоток Bosch GSH 11 VC 0.611.336.000
    Отбойный молоток Bosch GSH 11 VC 0.611.336.000
      Отбойный молоток Bosch GSH 11 VC 0.611.336.000
      Отбойный молоток Bosch GSH 11 VC 0.611.336.000

      Отбойный молоток Bosch GSH 11 VC 0.611.336.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350176

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		11.4
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Bosch GSH 11 VC 0.611.336.000 предназначен для ведения нагруженных долбежных работ. Мощный двигатель на 1700 Вт вкупе с высокой силой удара 23 Дж дают высокую производительность. Наличие константной электроники обеспечивает поддержание постоянного количества оборотов. По данным независимой испытательной лаборатории "SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH" инструмент является лучшим по результатам испытаний при средней производительности.

        Преимущества

        • Оптимальное соотношение веса и мощности.
        • Удобство долбежных работ благодаря стандартной вытянутой форме бетонолома
        • Долгий срок службы благодаря надежным и прочным деталям
        • Сервисный дисплей для предупреждения о необходимости замены угольных щеток
        • 12 ступеней регулировки положения зубила
        • Функция поддержания постоянного количества оборотов
        • Пикообразное зубило RTec Speed в комплекте