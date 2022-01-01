Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720
Арт. О00000034294
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.7
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Частота, Гц
|50
- Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720 предназначен для профессиональных работ. Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Патрон SDS-max для надежной фиксации и быстрой замены рабочего долота
- Пикообразное зубило в комплекте - можно сразу приступать к работе
- Высокая энергия удара в сочетании с превосходной скоростью удара для большой производительности долбления
- Запатентованное уплотнительное кольцо для предотвращения утечек смазки в сочетании с пылезащитным колпачком - превосходная защита от пыли и увеличенный срок службы
- Чемодан для удобства хранения и транспортировки Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720