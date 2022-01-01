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Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720
Найти аналог
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720
    Арт. О00000034294
    Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720
    Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720
    Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720
      Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720
      Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720
      Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720

      Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034294

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.7
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720 предназначен для профессиональных работ. Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Патрон SDS-max для надежной фиксации и быстрой замены рабочего долота
        • Пикообразное зубило в комплекте - можно сразу приступать к работе
        • Высокая энергия удара в сочетании с превосходной скоростью удара для большой производительности долбления
        • Запатентованное уплотнительное кольцо для предотвращения утечек смазки в сочетании с пылезащитным колпачком - превосходная защита от пыли и увеличенный срок службы
        • Чемодан для удобства хранения и транспортировки Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720