Преимущества

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Патрон SDS-max для надежной фиксации и быстрой замены рабочего долота

Пикообразное зубило в комплекте - можно сразу приступать к работе

Высокая энергия удара в сочетании с превосходной скоростью удара для большой производительности долбления

Запатентованное уплотнительное кольцо для предотвращения утечек смазки в сочетании с пылезащитным колпачком - превосходная защита от пыли и увеличенный срок службы

Чемодан для удобства хранения и транспортировки Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720

Отбойный молоток Bosch GSH 500 Professional SDS MAX 0611338720 предназначен для профессиональных работ. Патрон SDS-max обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену рабочего долота. Чемодан решает вопрос хранения и транспортировки.