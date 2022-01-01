Бур по бетону Практика Эксперт 775-808, X-Tип, SDS-plus, 8х100/160 мм

Преимущества

Цельная Х-образная твердосплавная напайка образует четыре отдельные спирали в теле бура, что снижает вероятность поломки бура при попадании в арматуру

Тело бура обладает большей жесткостью, что минимизирует колебания во время бурения и улучшает точность выполняемого отверстия, снижает износ тела бура и вибрации перфоратора

Четыре отдельные канавки эффективно удаляют шлам, что повышает производительность

Бур оптимален для профессионального применения

Бур Х-тип серия Эксперт ПРАКТИКА 775-808 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для особо сложных работ при сверлении отверстий в бетоне.