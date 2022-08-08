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Погружная пила Crown CT15134-165
Арт. О00000031155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1300
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- Погружная пила Crown CT15134-165 применяется для продольного, поперечного, наклонного и вертикального пиления древесины. При наличии специальных дисков возможен распил деталей из цветных металлов и пластмассы. Врезание в материал возможно в любом месте заготовки. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при включении инструмента, чем продлевает срок его службы. Система стабилизации позволяет поддерживать заданное число оборотов даже под нагрузкой.
Преимущества
- Система защиты от перегрузки
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Использование направляющей для более точных распилов
- Плавный пуск позволяет раскручивать диск без рывков и отдачи
- Регулировка скорости для работы с учетом особенностей материала
- Бесступенчатая регулировка угла пропила в пределах от 0 до 45 градусов
- Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте