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Погружная пила Crown CT15134-165
5.0
1
17 990 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Погружная пила Crown CT15134-165
Арт. О00000031155
5.0
1
Погружная пила Crown CT15134-165
Погружная пила Crown CT15134-165
  • Персональная скидка
Погружная пила Crown CT15134-165
Погружная пила Crown CT15134-165

Погружная пила Crown CT15134-165

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17 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000031155
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
1300
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Погружная пила Crown CT15134-165 применяется для продольного, поперечного, наклонного и вертикального пиления древесины. При наличии специальных дисков возможен распил деталей из цветных металлов и пластмассы. Врезание в материал возможно в любом месте заготовки. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при включении инструмента, чем продлевает срок его службы. Система стабилизации позволяет поддерживать заданное число оборотов даже под нагрузкой.

    Преимущества

    • Система защиты от перегрузки
    • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
    • Использование направляющей для более точных распилов
    • Плавный пуск позволяет раскручивать диск без рывков и отдачи
    • Регулировка скорости для работы с учетом особенностей материала
    • Бесступенчатая регулировка угла пропила в пределах от 0 до 45 градусов
    • Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте