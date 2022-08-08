Преимущества

Система защиты от перегрузки

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Использование направляющей для более точных распилов

Плавный пуск позволяет раскручивать диск без рывков и отдачи

Регулировка скорости для работы с учетом особенностей материала

Бесступенчатая регулировка угла пропила в пределах от 0 до 45 градусов

Система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте

Погружная пила Crown CT15134-165 применяется для продольного, поперечного, наклонного и вертикального пиления древесины. При наличии специальных дисков возможен распил деталей из цветных металлов и пластмассы. Врезание в материал возможно в любом месте заготовки. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при включении инструмента, чем продлевает срок его службы. Система стабилизации позволяет поддерживать заданное число оборотов даже под нагрузкой.