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Электрический лобзик Deko DKJS850 063-4187, 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом
5.0
1
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Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Deko DKJS850 063-4187, 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом
    Арт. О00000034997
    5.0
    1
    Электрический лобзик Deko DKJS850 063-4187, 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом
    Электрический лобзик Deko DKJS850 063-4187, 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом
    Электрический лобзик Deko DKJS850 063-4187, 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом
      Электрический лобзик Deko DKJS850 063-4187, 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом
      Электрический лобзик Deko DKJS850 063-4187, 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом
      Электрический лобзик Deko DKJS850 063-4187, 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом

      Электрический лобзик Deko DKJS850 063-4187, 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034997
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электролобзик DEKO DKJS850 063-4187 предназначен для распила дерева, пластика и аналогичных материалов. Имеется патрубок для подключения пылесоса. Это дает возможность поддерживать чистоту на рабочем месте. Пластиковый экран исключает риск соскальзывания пальцев в зону распила.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил
        • Защитный щиток рабочей зоны для безопасности и исключения риска соскальзывания пальцев в область распила
        • К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки DEKO DKJS850 063-4187 под разные материалы