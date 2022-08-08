Электрический лобзик Deko DKJS850 063-4187, 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил

Защитный щиток рабочей зоны для безопасности и исключения риска соскальзывания пальцев в область распила

К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места

Регулировка частоты вращения для точной настройки DEKO DKJS850 063-4187 под разные материалы

Электролобзик DEKO DKJS850 063-4187 предназначен для распила дерева, пластика и аналогичных материалов. Имеется патрубок для подключения пылесоса. Это дает возможность поддерживать чистоту на рабочем месте. Пластиковый экран исключает риск соскальзывания пальцев в зону распила.