Электрический лобзик Deko DKJS850 063-4187, 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом
Арт. О00000034997
Электрический лобзик Deko DKJS850 063-4187, 850 Вт, регулировка оборотов, с маятниковым ходом
Арт. О00000034997
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Электролобзик DEKO DKJS850 063-4187 предназначен для распила дерева, пластика и аналогичных материалов. Имеется патрубок для подключения пылесоса. Это дает возможность поддерживать чистоту на рабочем месте. Пластиковый экран исключает риск соскальзывания пальцев в зону распила.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Наличие четырех режимов маятникового хода позволяет осуществлять как быстрый черновой, так и аккуратный чистовой распил
- Защитный щиток рабочей зоны для безопасности и исключения риска соскальзывания пальцев в область распила
- К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос для поддержания чистоты рабочего места
- Регулировка частоты вращения для точной настройки DEKO DKJS850 063-4187 под разные материалы