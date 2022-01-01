DIAM 000048 LASER TIGER 300*2.8*10*25.4 круг алмазный

Алмазный сегментированный диск LASER TIGER 000048 DIAM(ДИАМ) используется совместно с бензорезами, резчиками швов, со станками и другим оборудованием при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза заготовок из железобетона и бетона высокой прочности. Конструкция диска предусматривает алмазные сегменты, которые закреплены с помощью сварки лазером для максимальной прочности и надежности при работе. Высота алмазного слоя 10 мм.Технические характеристики:Диаметр, мм300Типпо железобетонуТолщина, мм2.8Посадочный диаметр25.4