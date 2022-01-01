Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
DIAM 000048 LASER TIGER 300*2.8*10*25.4 круг алмазный
Найти аналог
Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    DIAM 000048 LASER TIGER 300*2.8*10*25.4 круг алмазный
    Арт. 77777X9002287
    DIAM 000048 LASER TIGER 300*2.8*10*25.4 круг алмазный

      DIAM 000048 LASER TIGER 300*2.8*10*25.4 круг алмазный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002287

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алмазный сегментированный диск LASER TIGER 000048 DIAM(ДИАМ) используется совместно с бензорезами, резчиками швов, со станками и другим оборудованием при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза заготовок из железобетона и бетона высокой прочности. Конструкция диска предусматривает алмазные сегменты, которые закреплены с помощью сварки лазером для максимальной прочности и надежности при работе. Высота алмазного слоя 10 мм.Технические характеристики:Диаметр, мм300Типпо железобетонуТолщина, мм2.8Посадочный диаметр25.4