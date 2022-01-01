Диск алмазный GROSS 73017 230*22,2 сух.рез, сегментный

Преимущества

Предназначен для резки «сухим методом» (без использования охлаждающей жидкости) изделий из твердых материалов: камень, кирпич, армированный бетон

Круг алмазный GROSS 73017 Ф230х22мм сегментный по камню. Режущий сегмент диска высотой 10 мм изготовлен по современной технологии ARIX, обеспечивающей равномерное распределение алмазов в связке. Режущий сегмент содержит большое количество синтетических алмазов диаметром 40-50 мкм, которые обеспечивают эффективность проводимых работ и повышают износостойкость диска.