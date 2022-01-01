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Диск алмазный GROSS 73017 230*22,2 сух.рез, сегментный
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Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Диск алмазный GROSS 73017 230*22,2 сух.рез, сегментный
    Арт. 77777X9002335

      Диск алмазный GROSS 73017 230*22,2 сух.рез, сегментный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002335

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг алмазный GROSS 73017 Ф230х22мм сегментный по камню. Режущий сегмент диска высотой 10 мм изготовлен по современной технологии ARIX, обеспечивающей равномерное распределение алмазов в связке. Режущий сегмент содержит большое количество синтетических алмазов диаметром 40-50 мкм, которые обеспечивают эффективность проводимых работ и повышают износостойкость диска.

        Преимущества

        • Предназначен для резки «сухим методом» (без использования охлаждающей жидкости) изделий из твердых материалов: камень, кирпич, армированный бетон