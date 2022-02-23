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Диск на фибровой основе (180x22 мм, P150)
5.0
2
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Зачистные круги
    Диск на фибровой основе (180x22 мм, P150)
    Арт. Х150616688
    5.0
    2
    Диск на фибровой основе (180x22 мм, P150)
    Диск на фибровой основе (180x22 мм, P150)
      Диск на фибровой основе (180x22 мм, P150)
      Диск на фибровой основе (180x22 мм, P150)

      Диск на фибровой основе (180x22 мм, P150)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150616688
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение по материалу
      		металл
      Вес, кг
      		0.19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск на фибровой основе (180x22 мм, P150) предназначен для установки на УШМ совместно с опорной тарелкой для фибровых кругов. Крупнозернистый абразив Р40 используется для грубой обработки металлических, каменных и деревянных изделий, помогает удалять лак, краску, заусенцы, ржавчину, затирать швы и устранять брызги после сварки.

        Преимущества

        • Эластичность
        • Износостойкость