Диск на фибровой основе (180x22 мм, P150)
Арт. Х150616688
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение по материалу
|металл
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Вес, кг
|0.19
- Диск на фибровой основе (180x22 мм, P150) предназначен для установки на УШМ совместно с опорной тарелкой для фибровых кругов. Крупнозернистый абразив Р40 используется для грубой обработки металлических, каменных и деревянных изделий, помогает удалять лак, краску, заусенцы, ржавчину, затирать швы и устранять брызги после сварки.
Преимущества
- Эластичность
- Износостойкость