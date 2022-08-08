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Дисковая пила Prorab 5110
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Prorab 5110
    Арт. Х145292
    5.0
    1
    Дисковая пила Prorab 5110

      Дисковая пила Prorab 5110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145292
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1200
      Габариты, мм
      		320х240х260
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила PRORAB 5110 предназначена для чернового и чистового пиления древесины. Для обеспечения чистоты рабочего процесса, на корпусе инструмента предусмотрено отверстие для подсоединения пылесоса. Дополнительная рукоятка позволяет надежно держать инструмент обеими руками. Угол пиления настраивается с помощью специального приспособления.

        Преимущества

        • Компактная конструкция и относительно небольшой вес - для максимального удобства обращения и неутомительной работы
        • Высокая мощность
        • Имеется крепление для параллельного упора
        • Низкий уровень вибрации и шума - для комфортной работы
        • Угол распила легко настраивается при помощи специального приспособления со шкалой углов
        • Надежный двигатель