Дисковая пила Prorab 5110
Арт. Х145292
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1200
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Габариты, мм
|320х240х260
Дисковая пила PRORAB 5110 предназначена для чернового и чистового пиления древесины. Для обеспечения чистоты рабочего процесса, на корпусе инструмента предусмотрено отверстие для подсоединения пылесоса. Дополнительная рукоятка позволяет надежно держать инструмент обеими руками. Угол пиления настраивается с помощью специального приспособления.
Преимущества
- Компактная конструкция и относительно небольшой вес - для максимального удобства обращения и неутомительной работы
- Высокая мощность
- Имеется крепление для параллельного упора
- Низкий уровень вибрации и шума - для комфортной работы
- Угол распила легко настраивается при помощи специального приспособления со шкалой углов
- Надежный двигатель