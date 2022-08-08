Дисковая пила PRORAB 5110 предназначена для чернового и чистового пиления древесины. Для обеспечения чистоты рабочего процесса, на корпусе инструмента предусмотрено отверстие для подсоединения пылесоса. Дополнительная рукоятка позволяет надежно держать инструмент обеими руками. Угол пиления настраивается с помощью специального приспособления.

Преимущества