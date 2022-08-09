Дисковая пила Prorab 5310
Арт. Х145293
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1600
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Габариты, мм
|375х265х290
Дисковая пила PRORAB 5310 предназначена для чернового и чистового пиления древесины. Инструмент оборудован двигателем мощностью 1600 Вт, который способен развивать до 4500 оборотов в минуту. Пылеотвод защищает лицо оператора от стружки и древесной пыли. Дополнительная рукоятка позволяет надежно держать инструмент обеими руками. Угол пиления выставляется с помощью специального приспособления.
Преимущества
- Высокая мощность двигателя
- Низкий уровень вибрации и шума - для удобства работы
- Пильный диск снабжен кожухом, который защищает оператора от травм
- Имеется крепление для присоединения параллельного упора
- Прорезиненные рукоятки надежно лежат в руках и не скользят