Дисковая пила PRORAB 5310 предназначена для чернового и чистового пиления древесины. Инструмент оборудован двигателем мощностью 1600 Вт, который способен развивать до 4500 оборотов в минуту. Пылеотвод защищает лицо оператора от стружки и древесной пыли. Дополнительная рукоятка позволяет надежно держать инструмент обеими руками. Угол пиления выставляется с помощью специального приспособления.

Преимущества