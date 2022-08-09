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Дисковая пила Prorab 5310
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Prorab 5310
    Арт. Х145293
    5.0
    1
    Дисковая пила Prorab 5310

      Дисковая пила Prorab 5310

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145293
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1600
      Габариты, мм
      		375х265х290
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила PRORAB 5310 предназначена для чернового и чистового пиления древесины. Инструмент оборудован двигателем мощностью 1600 Вт, который способен развивать до 4500 оборотов в минуту. Пылеотвод защищает лицо оператора от стружки и древесной пыли. Дополнительная рукоятка позволяет надежно держать инструмент обеими руками. Угол пиления выставляется с помощью специального приспособления.

        Преимущества

        • Высокая мощность двигателя
        • Низкий уровень вибрации и шума - для удобства работы
        • Пильный диск снабжен кожухом, который защищает оператора от травм
        • Имеется крепление для присоединения параллельного упора
        • Прорезиненные рукоятки надежно лежат в руках и не скользят