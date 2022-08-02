Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1424K2
Арт. 77777Х106155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|24
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1424 K2 имеет быстрозажимной патрон и работает от NiCd аккумулятора. Инструмент используется для сверления металлических и деревянных заготовок, а также для работ с крепежными элементами. Высокий крутящий момент придает универсальность инструменту. Реверс служит для закручивания/откручивания крепежа. Жидкокристаллический дисплей позволяет контролировать заряд аккумулятора. Эргономичная рукоятка обеспечивает надёжный хват и делает работу более комфортной. Светодиодная подсветка предназначена для освещения рабочей зоны.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон для быстрой замены оснастки
- Прочный корпус для долгого срока эксплуатации
- 20 положений установки крутящего момента и режим сверления на выбор
- LCD-дисплей служит для контроля уровня заряда
- Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе