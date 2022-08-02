Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1424K2

Преимущества

Быстрозажимной патрон для быстрой замены оснастки

Прочный корпус для долгого срока эксплуатации

20 положений установки крутящего момента и режим сверления на выбор

LCD-дисплей служит для контроля уровня заряда

Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1424 K2 имеет быстрозажимной патрон и работает от NiCd аккумулятора. Инструмент используется для сверления металлических и деревянных заготовок, а также для работ с крепежными элементами. Высокий крутящий момент придает универсальность инструменту. Реверс служит для закручивания/откручивания крепежа. Жидкокристаллический дисплей позволяет контролировать заряд аккумулятора. Эргономичная рукоятка обеспечивает надёжный хват и делает работу более комфортной. Светодиодная подсветка предназначена для освещения рабочей зоны.