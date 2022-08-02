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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1424K2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1424K2
    Арт. 77777Х106155
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1424K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1424K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1424K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1424K2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1424K2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106155
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1424 K2 имеет быстрозажимной патрон и работает от NiCd аккумулятора. Инструмент используется для сверления металлических и деревянных заготовок, а также для работ с крепежными элементами. Высокий крутящий момент придает универсальность инструменту. Реверс служит для закручивания/откручивания крепежа. Жидкокристаллический дисплей позволяет контролировать заряд аккумулятора. Эргономичная рукоятка обеспечивает надёжный хват и делает работу более комфортной. Светодиодная подсветка предназначена для освещения рабочей зоны.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон для быстрой замены оснастки
        • Прочный корпус для долгого срока эксплуатации
        • 20 положений установки крутящего момента и режим сверления на выбор
        • LCD-дисплей служит для контроля уровня заряда
        • Инструмент имеет две скорости работы, выбрать одну из двух скоростей удобно при помощи тумблера на корпусе