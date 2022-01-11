Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1824 K2
Арт. Х106661
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1824 K2 оснащен быстрозажимным патроном для легкой замены рабочей оснастки. Предусмотрена функция реверса, используемая для смены направления вращения сверла. Рукоятка с со специальным противоскользящим напылением - для комфортной работы оператора. Данная модель поставляется в кейсе.
Преимущества
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Подсветка рабочей зоны
- 23 позиции крутящего момента для заворачивания/отворачивания шурупов
- Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Долгий срок службы
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