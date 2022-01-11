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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1824 K2
5.0
3
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1824 K2
    Арт. Х106661
    5.0
    3
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1824 K2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1824 K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1824 K2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1824 K2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1824 K2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106661
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1824 K2 оснащен быстрозажимным патроном для легкой замены рабочей оснастки. Предусмотрена функция реверса, используемая для смены направления вращения сверла. Рукоятка с со специальным противоскользящим напылением - для комфортной работы оператора. Данная модель поставляется в кейсе.

        Преимущества

        • Подсветка рабочей зоны
        • 23 позиции крутящего момента для заворачивания/отворачивания шурупов
        • Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Долгий срок службы
        В интернет-магазине «Бигам» ударную дрель-шуруповерт PRORAB 1824К2 можно купить дешевле, чем в розничных центрах продаж. Для заказа следует заполнить онлайн-форму на сайте или позвонить нам по телефону 8 800 555 69 73. Сразу же вы можете оформить доставку в ваш город до фирменного магазина (бесплатно) и до терминала транспортной компании, воспользоваться услугами курьера. Мы также располагаем крупным сервисным центром, где производится диагностика, обслуживание и ремонт по доступным ценам и в кратчайшие сроки.