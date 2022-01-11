Преимущества

Подсветка рабочей зоны

23 позиции крутящего момента для заворачивания/отворачивания шурупов

Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Долгий срок службы

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Prorab 1824 K2 оснащен быстрозажимным патроном для легкой замены рабочей оснастки. Предусмотрена функция реверса, используемая для смены направления вращения сверла. Рукоятка с со специальным противоскользящим напылением - для комфортной работы оператора. Данная модель поставляется в кейсе.В интернет-магазине «Бигам» ударную дрель-шуруповерт PRORAB 1824К2 можно купить дешевле, чем в розничных центрах продаж. Для заказа следует заполнить онлайн-форму на сайте или позвонить нам по телефону 8 800 555 69 73. Сразу же вы можете оформить доставку в ваш город до фирменного магазина (бесплатно) и до терминала транспортной компании, воспользоваться услугами курьера. Мы также располагаем крупным сервисным центром, где производится диагностика, обслуживание и ремонт по доступным ценам и в кратчайшие сроки.