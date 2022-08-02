Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000

Шуруповерт Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000 применяется при ремонтных, реставрационных и строительных работах для заворачивания и выворачивания крепежа в гипсокартонные плиты. Для большей производительности инструмент оборудован двигателем, мощность которого составляет 701 Вт. Крышка корпуса редуктора шуруповерта изготовлена из пластика, что улучшает распределение веса. В конструкции ограничителя глубины предусмотрено специальное отверстие для извлечения оснастки без дополнительного инструмента. Уровень шума снижен на 4 дБ за счет обновленной конструкции крыльчатки вентилятора

Преимущества