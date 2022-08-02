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Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000
    Арт. Х12713287
    5.0
    1
    Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000
    Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000
    Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000
    Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000
      Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000
      Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000
      Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000
      Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000

      Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713287
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		20
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шуруповерт Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000 применяется при ремонтных, реставрационных и строительных работах для заворачивания и выворачивания крепежа в гипсокартонные плиты. Для большей производительности инструмент оборудован двигателем, мощность которого составляет 701 Вт. Крышка корпуса редуктора шуруповерта изготовлена из пластика, что улучшает распределение веса. В конструкции ограничителя глубины предусмотрено специальное отверстие для извлечения оснастки без дополнительного инструмента. Уровень шума снижен на 4 дБ за счет обновленной конструкции крыльчатки вентилятора

        Преимущества

        • Небольшой вес - 1.5 кг
        • Мощный двигатель - 701 Вт. для большей производительности
        • Высокий крутящий момент обеспечивается двухступенчатым редуктором
        • Наличие управляющей электроники - возможность регулировки оборотов для выполнения различных видов работ
        • Прецизионная муфта отключения позволяет заворачивать шурупы на одинаковую глубину
        • Возможно использование с магазинной насадкой MA 55
        • Фиксатор кнопки включения для непрерывной работы
        • Диаметр ограничителя глубины увеличен для упрощения работы с шестигранными болтами
        • Наличие реверса
        • Прорезиненная вставка на рукоятке