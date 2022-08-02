Шуруповерт сетевой Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000
Арт. Х12713287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|20
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
- Шуруповерт Bosch GSR 6-25 TE Professional 0.601.445.000 применяется при ремонтных, реставрационных и строительных работах для заворачивания и выворачивания крепежа в гипсокартонные плиты. Для большей производительности инструмент оборудован двигателем, мощность которого составляет 701 Вт. Крышка корпуса редуктора шуруповерта изготовлена из пластика, что улучшает распределение веса. В конструкции ограничителя глубины предусмотрено специальное отверстие для извлечения оснастки без дополнительного инструмента. Уровень шума снижен на 4 дБ за счет обновленной конструкции крыльчатки вентилятора
Преимущества
- Небольшой вес - 1.5 кг
- Мощный двигатель - 701 Вт. для большей производительности
- Высокий крутящий момент обеспечивается двухступенчатым редуктором
- Наличие управляющей электроники - возможность регулировки оборотов для выполнения различных видов работ
- Прецизионная муфта отключения позволяет заворачивать шурупы на одинаковую глубину
- Возможно использование с магазинной насадкой MA 55
- Фиксатор кнопки включения для непрерывной работы
- Диаметр ограничителя глубины увеличен для упрощения работы с шестигранными болтами
- Наличие реверса
- Прорезиненная вставка на рукоятке