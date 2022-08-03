Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
Арт. X1048041302338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|24
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель Makita HP330DWLE предназначена для работы с крепежами и сверления отверстий. Прежде всего стоит отметить раздельные муфты регулировки крутящего момента и переключения ударного и безударного режимов работы. Данная особенность конструкции обеспечивает удобство управления и значительно продлевает срок службы инструмента.
Преимущества
- Удоабная функция реверса для быстрой и продуктивной работы
- Ударный режим для сверления в камне и бетоне
- Плавная регулировка вращения
- В комплект входит кобура для переноски шуруповерта
- Корпус из ударопрочного пластика
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса