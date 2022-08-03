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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
    Арт. X1048041302338
    5.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302338
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель Makita HP330DWLE предназначена для работы с крепежами и сверления отверстий. Прежде всего стоит отметить раздельные муфты регулировки крутящего момента и переключения ударного и безударного режимов работы. Данная особенность конструкции обеспечивает удобство управления и значительно продлевает срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Удоабная функция реверса для быстрой и продуктивной работы
        • Ударный режим для сверления в камне и бетоне
        • Плавная регулировка вращения
        • В комплект входит кобура для переноски шуруповерта
        • Корпус из ударопрочного пластика
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса