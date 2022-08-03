Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita HP330DWLE

Преимущества

Удоабная функция реверса для быстрой и продуктивной работы

Ударный режим для сверления в камне и бетоне

Плавная регулировка вращения

В комплект входит кобура для переноски шуруповерта

Корпус из ударопрочного пластика

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Аккумуляторная ударная дрель Makita HP330DWLE предназначена для работы с крепежами и сверления отверстий. Прежде всего стоит отметить раздельные муфты регулировки крутящего момента и переключения ударного и безударного режимов работы. Данная особенность конструкции обеспечивает удобство управления и значительно продлевает срок службы инструмента.