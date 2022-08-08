Гайковерт Makita 6990 DWAE

Преимущества

Легкий и небольшой инструмент

Реверс

Электронная регулировка частоты вращения

Тормоз двигателя

Высокая мощность, максимальный крутящий момент 90Нм

Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6990 DWAE - компактный ручной инструмент. Используется для комфортного заворачивания и выворачивания крепежных элементов в разнообразных материалах. Эргономичный корпус и удобная рукоятка гарантируют быстрое выполнение поставленной задачи.