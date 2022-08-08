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Гайковерт Makita 6990 DWAE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Гайковерт Makita 6990 DWAE
    Арт. Х1218713
    5.0
    1
    Гайковерт Makita 6990 DWAE
    Гайковерт Makita 6990 DWAE
      Гайковерт Makita 6990 DWAE
      Гайковерт Makita 6990 DWAE

      Гайковерт Makita 6990 DWAE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218713
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Емкость аккумулятора, Ач
      		1.9
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6990 DWAE - компактный ручной инструмент. Используется для комфортного заворачивания и выворачивания крепежных элементов в разнообразных материалах. Эргономичный корпус и  удобная рукоятка гарантируют быстрое выполнение поставленной задачи.

        Преимущества

        • Легкий и небольшой инструмент
        • Реверс
        • Электронная регулировка частоты вращения
        • Тормоз двигателя
        • Высокая мощность, максимальный крутящий момент 90Нм