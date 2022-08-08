Гайковерт Makita 6990 DWAE
Арт. Х1218713
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Емкость аккумулятора, Ач
|1.9
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6990 DWAE - компактный ручной инструмент. Используется для комфортного заворачивания и выворачивания крепежных элементов в разнообразных материалах. Эргономичный корпус и удобная рукоятка гарантируют быстрое выполнение поставленной задачи.
Преимущества
- Легкий и небольшой инструмент
- Реверс
- Электронная регулировка частоты вращения
- Тормоз двигателя
- Высокая мощность, максимальный крутящий момент 90Нм