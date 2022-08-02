Преимущества

Встроенная подсветка и фосфоресцированная передняя часть корпуса - для освещения рабочей зоны

Для серийного закручивания шурупов инструмент оснащен функцией тормоза двигателя

Для заворачивания шурупов без предварительного засверливания, данная модель оснащена ударным механизмом

Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6980 FDWAE - это профессиональный инструмент, удобный для выполнения работ в местах, не обеспеченных электричеством. Шуруповерт имеет встроенную подсветку и фосфоресцированную переднюю часть корпуса - для удобной работы в темных помещениях.