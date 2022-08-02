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Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6980 FDWAE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6980 FDWAE
    Арт. 77777Х106199
    5.0
    1
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6980 FDWAE
    Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6980 FDWAE
      Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6980 FDWAE
      Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6980 FDWAE

      Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6980 FDWAE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106199
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		125
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6980 FDWAE - это профессиональный инструмент, удобный для выполнения работ в местах, не обеспеченных электричеством. Шуруповерт имеет встроенную подсветку и фосфоресцированную переднюю часть корпуса - для удобной работы в темных помещениях.

        Преимущества

        • Встроенная подсветка и фосфоресцированная передняя часть корпуса - для освещения рабочей зоны
        • Для серийного закручивания шурупов инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
        • Для заворачивания шурупов без предварительного засверливания, данная модель оснащена ударным механизмом