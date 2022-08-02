Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6980 FDWAE
Арт. 77777Х106199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|125
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita 6980 FDWAE - это профессиональный инструмент, удобный для выполнения работ в местах, не обеспеченных электричеством. Шуруповерт имеет встроенную подсветку и фосфоресцированную переднюю часть корпуса - для удобной работы в темных помещениях.
Преимущества
- Встроенная подсветка и фосфоресцированная передняя часть корпуса - для освещения рабочей зоны
- Для серийного закручивания шурупов инструмент оснащен функцией тормоза двигателя
- Для заворачивания шурупов без предварительного засверливания, данная модель оснащена ударным механизмом