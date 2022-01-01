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Генератор Champion IGG3600
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Бензиновые генераторы
    Генератор Champion IGG3600
    Арт. champion_2751
    Генератор Champion IGG3600

      Генератор Champion IGG3600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2751

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		0.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор Champion IGG3600 - современная мощная установка для снабжения качественной электроэнергией различных потребителей. Широко применяется на даче, в загородном доме, на строительной площадке. Выходное напряжение регулируется способом широтно-импульсной модуляции. Установка имеет простое управление и не доставит сложностей в эксплуатации. Запуск двигателя осуществляется ручным способом. Генератор работает на топливе АИ-92. Усиленная рама защищает рабочие элементы от механических повреждений и значительно облегчает транспортировку оборудования.

        Преимущества

        • Простота управление
        • Тип ротора - бесщеточный
        • Широтно-импульсная модуляция напряжения
        • Качественное исполнение
        • Прочная металлическая рама
        • Электронная система зажигания
        • Долгий срок службы