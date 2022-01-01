Преимущества



Простота управление

Тип ротора - бесщеточный

Широтно-импульсная модуляция напряжения

Качественное исполнение

Прочная металлическая рама

Электронная система зажигания

Долгий срок службы





Генератор Champion IGG3600 - современная мощная установка для снабжения качественной электроэнергией различных потребителей. Широко применяется на даче, в загородном доме, на строительной площадке. Выходное напряжение регулируется способом широтно-импульсной модуляции. Установка имеет простое управление и не доставит сложностей в эксплуатации. Запуск двигателя осуществляется ручным способом. Генератор работает на топливе АИ-92. Усиленная рама защищает рабочие элементы от механических повреждений и значительно облегчает транспортировку оборудования.