Генератор Champion IGG3600
Арт. champion_2751
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|0.9
- Генератор Champion IGG3600 - современная мощная установка для снабжения качественной электроэнергией различных потребителей. Широко применяется на даче, в загородном доме, на строительной площадке. Выходное напряжение регулируется способом широтно-импульсной модуляции. Установка имеет простое управление и не доставит сложностей в эксплуатации. Запуск двигателя осуществляется ручным способом. Генератор работает на топливе АИ-92. Усиленная рама защищает рабочие элементы от механических повреждений и значительно облегчает транспортировку оборудования.
Преимущества
- Простота управление
- Тип ротора - бесщеточный
- Широтно-импульсная модуляция напряжения
- Качественное исполнение
- Прочная металлическая рама
- Электронная система зажигания
- Долгий срок службы