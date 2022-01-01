Генератор Champion IGG980
Арт. champion_2750
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Стартер
|ручной
|
Расход топлива, л/ч
|1.5
- Генератор Champion IGG980 - современный переносной агрегат для аварийного снабжения различных потребителей качественным электричеством. Благодаря небольшим размерам и компактному корпусу установку удобно хранить. Специальные резиновые накладки на опорных ножках снижают уровень вибраций во время работы, что позволяет уменьшить износ элементов модели. Агрегат оснащается 2-тактным бензиновым двигателем и топливным баком на 2.2 литра. Имеется выход на 12 В (5А) для подзарядки аккумуляторных батарей.
Преимущества
- Простота управление
- Тип ротора - бесщеточный
- Широтно-импульсная модуляция напряжения
- Качественное исполнение
- Электронная система зажигания
- Долгий срок службы