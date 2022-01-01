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Генератор Champion IGG980
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Бензиновые генераторы
    Генератор Champion IGG980
    Арт. champion_2750
    Генератор Champion IGG980
    Генератор Champion IGG980
      Генератор Champion IGG980
      Генератор Champion IGG980

      Генератор Champion IGG980

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2750

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Генератор Champion IGG980 - современный переносной агрегат для аварийного снабжения различных потребителей качественным электричеством. Благодаря небольшим размерам и компактному корпусу установку удобно хранить. Специальные резиновые накладки на опорных ножках снижают уровень вибраций во время работы, что позволяет уменьшить износ элементов модели. Агрегат оснащается 2-тактным бензиновым двигателем и топливным баком на 2.2 литра. Имеется выход на 12 В (5А) для подзарядки аккумуляторных батарей.

        Преимущества

        • Простота управление
        • Тип ротора - бесщеточный
        • Широтно-импульсная модуляция напряжения
        • Качественное исполнение
        • Электронная система зажигания
        • Долгий срок службы