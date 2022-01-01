Преимущества

Простота управление

Тип ротора - бесщеточный

Широтно-импульсная модуляция напряжения

Качественное исполнение

Электронная система зажигания

Долгий срок службы

Генератор Champion IGG980 - современный переносной агрегат для аварийного снабжения различных потребителей качественным электричеством. Благодаря небольшим размерам и компактному корпусу установку удобно хранить. Специальные резиновые накладки на опорных ножках снижают уровень вибраций во время работы, что позволяет уменьшить износ элементов модели. Агрегат оснащается 2-тактным бензиновым двигателем и топливным баком на 2.2 литра. Имеется выход на 12 В (5А) для подзарядки аккумуляторных батарей.