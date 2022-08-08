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Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
5.0
1
Найти аналог
Монтажные пилы
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
    Арт. jet_15952
    5.0
    1
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
    Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M

      Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_15952
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Абразивно-отрезной станок по металлу JET JCOM-400M 230В 50006101M предназначен для нарезания труб и стальной арматуры. Модель обладает большим диском диаметром 400 мм. Прочный кожух защищает оператора от вылета искр и металлической стружки. Длинная рукоять обеспечивает надежный хват и удобство в работе. Возвратная пружина облегчает подъем отрезного круга.

        Преимущества

        • JET JCOM-400M 230В 50006101M имеет надежную конструкцию
        • Удобная ручка с возвратной пружиной
        • Тиски в базе
        • Угол поворота: 0°-45°
        • Диаметр отрезаемого прутка под углом 90° - 35 мм
        • Резка трубы под углом 90° - 100 мм
        • Размеры абразивного отрезного круга: Ø400х3.2х32 мм
        • Частота вращения шпинделя - 3350 об/мин