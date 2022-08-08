Абразивно-отрезной станок по металлу Jet Jcom-400M
Арт. jet_15952
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|44
- Абразивно-отрезной станок по металлу JET JCOM-400M 230В 50006101M предназначен для нарезания труб и стальной арматуры. Модель обладает большим диском диаметром 400 мм. Прочный кожух защищает оператора от вылета искр и металлической стружки. Длинная рукоять обеспечивает надежный хват и удобство в работе. Возвратная пружина облегчает подъем отрезного круга.
Преимущества
- JET JCOM-400M 230В 50006101M имеет надежную конструкцию
- Удобная ручка с возвратной пружиной
- Тиски в базе
- Угол поворота: 0°-45°
- Диаметр отрезаемого прутка под углом 90° - 35 мм
- Резка трубы под углом 90° - 100 мм
- Размеры абразивного отрезного круга: Ø400х3.2х32 мм
- Частота вращения шпинделя - 3350 об/мин