Преимущества

JET JCOM-400M 230В 50006101M имеет надежную конструкцию

Удобная ручка с возвратной пружиной

Тиски в базе

Угол поворота: 0°-45°

Диаметр отрезаемого прутка под углом 90° - 35 мм

Резка трубы под углом 90° - 100 мм

Размеры абразивного отрезного круга: Ø400х3.2х32 мм

Частота вращения шпинделя - 3350 об/мин

Абразивно-отрезной станок по металлу JET JCOM-400M 230В 50006101M предназначен для нарезания труб и стальной арматуры. Модель обладает большим диском диаметром 400 мм. Прочный кожух защищает оператора от вылета искр и металлической стружки. Длинная рукоять обеспечивает надежный хват и удобство в работе. Возвратная пружина облегчает подъем отрезного круга.