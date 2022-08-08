Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 230В

Дисковый отрезной станок Jet MCS-275 - малогабаритный агрегат для аккуратного распила металлических заготовок. Двигатель оснащен системой защиты от перегрузок. Тиски на корпусе станка служат для фиксации обрабатываемой заготовки, что положительно отражается на качестве всей работы.

Преимущества