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Дисковый отрезной станок Jet MCS-225
5.0
1
Найти аналог
Монтажные пилы
    Дисковый отрезной станок Jet MCS-225
    Арт. jet_315
    5.0
    1
    Дисковый отрезной станок Jet MCS-225

      Дисковый отрезной станок Jet MCS-225

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. jet_315
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		58
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковый отрезной станок Jet MCS-225 50000200М предназначен для распила металлических заготовок. Рабочая голова может поворачиваться на угол до 45° в обе стороны. Двигатель оснащен системой защиты от перегрузок, что значительно увеличивает срок эксплуатации оборудования.

        Преимущества

        • Закаленная червячная пара значительно увеличивает цикл работы
        • Отрезная головка поворачивается под углом 0°-45° вправо и влево
        • Концевой упор с регуляторами для массового производства
        • Двигатель защищен от перегрузок специальным реле
        • Система СОЖ для отличного качества обработки