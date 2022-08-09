Дисковый отрезной станок Jet MCS-225
Арт. jet_315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|58
Дисковый отрезной станок Jet MCS-225 50000200М предназначен для распила металлических заготовок. Рабочая голова может поворачиваться на угол до 45° в обе стороны. Двигатель оснащен системой защиты от перегрузок, что значительно увеличивает срок эксплуатации оборудования.
Преимущества
- Закаленная червячная пара значительно увеличивает цикл работы
- Отрезная головка поворачивается под углом 0°-45° вправо и влево
- Концевой упор с регуляторами для массового производства
- Двигатель защищен от перегрузок специальным реле
- Система СОЖ для отличного качества обработки