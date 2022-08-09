Дисковый отрезной станок Jet MCS-225 50000200М предназначен для распила металлических заготовок. Рабочая голова может поворачиваться на угол до 45° в обе стороны. Двигатель оснащен системой защиты от перегрузок, что значительно увеличивает срок эксплуатации оборудования.

Преимущества