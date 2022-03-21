Ключ комбинированный Berger BG-CW2727 (27 мм)

Преимущества

Длительный срок применения;

Надежность;

Износостойкость;

Двусторонний инструмент.

Комбинированный ключ 27мм Berger BG BG-CW2727 является распространенным ручным инструментом для обслуживания резьбовых соединений. Изделие выполнено из прочной стали, обладает повышенным рабочим ресурсом. Его конструкция имеет двустороннее применение, с одной стороны расположена кольцевая головка, а с другой - рожковая.