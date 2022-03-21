Ключ комбинированный Berger BG-CW2727 (27 мм)
Арт. Х1302717182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|27
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Покрытие
|хромовое
- Комбинированный ключ 27мм Berger BG BG-CW2727 является распространенным ручным инструментом для обслуживания резьбовых соединений. Изделие выполнено из прочной стали, обладает повышенным рабочим ресурсом. Его конструкция имеет двустороннее применение, с одной стороны расположена кольцевая головка, а с другой - рожковая.
Преимущества
- Длительный срок применения;
- Надежность;
- Износостойкость;
- Двусторонний инструмент.