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Ключ комбинированный Berger BG-CW2727 (27 мм)
5.0
2
Найти аналог
Комбинированные гаечные ключи
    Ключ комбинированный Berger BG-CW2727 (27 мм)
    Арт. Х1302717182
    5.0
    2
    Ключ комбинированный Berger BG-CW2727 (27 мм)

      Ключ комбинированный Berger BG-CW2727 (27 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302717182
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		27
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированный ключ 27мм Berger BG BG-CW2727 является распространенным ручным инструментом для обслуживания резьбовых соединений. Изделие выполнено из прочной стали, обладает повышенным рабочим ресурсом. Его конструкция имеет двустороннее применение, с одной стороны расположена кольцевая головка, а с другой - рожковая.

        Преимущества

        • Длительный срок применения;
        • Надежность;
        • Износостойкость;
        • Двусторонний инструмент.