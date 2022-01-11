Преимущества

Отсутствие эффекта памяти : аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов

Возможность выбора одной из скоростей редуктора исходя из вида работ и материала

Быстрозажимной сверлильный патрон для быстрой смены насадок без дополнительного инструмента

Реверс для откручивания шурупов

Плавная регулировка числа оборотов для сверления по различным материалам

18+1 ступеней регулировки крутящего момента: оптимальный подбор крутящего момента для высокоточного заворачивания шурупов

Быстрозарядное устройство

Светодиодная подсветка рабочей зоны

Рукоятка с мягкой накладкой для удобной работы

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5 используется для сверления отверстий и монтажа резьбовых соединений. Реверс помогает легко и быстро вывинтить застрявший в материале шуруп. Быстрозажимной патрон экономит время оператора при смене оснастки. Прорезиненная рукоять надежно удерживается в руке, благодаря чему инструмент не выскальзывает.