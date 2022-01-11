Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
Арт. О00000031743
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|32
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5 используется для сверления отверстий и монтажа резьбовых соединений. Реверс помогает легко и быстро вывинтить застрявший в материале шуруп. Быстрозажимной патрон экономит время оператора при смене оснастки. Прорезиненная рукоять надежно удерживается в руке, благодаря чему инструмент не выскальзывает.
Преимущества
- Отсутствие эффекта памяти : аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов
- Возможность выбора одной из скоростей редуктора исходя из вида работ и материала
- Быстрозажимной сверлильный патрон для быстрой смены насадок без дополнительного инструмента
- Реверс для откручивания шурупов
- Плавная регулировка числа оборотов для сверления по различным материалам
- 18+1 ступеней регулировки крутящего момента: оптимальный подбор крутящего момента для высокоточного заворачивания шурупов
- Быстрозарядное устройство
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Рукоятка с мягкой накладкой для удобной работы