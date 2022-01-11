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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
    Арт. О00000031743
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031743
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		32
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Кратон CDB-14.4-Li-1.5 используется для сверления отверстий и монтажа резьбовых соединений. Реверс помогает легко и быстро вывинтить застрявший в материале шуруп. Быстрозажимной патрон экономит время оператора при смене оснастки. Прорезиненная рукоять надежно удерживается в руке, благодаря чему инструмент не выскальзывает.

        Преимущества

        • Отсутствие эффекта памяти : аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов
        • Возможность выбора одной из скоростей редуктора исходя из вида работ и материала
        • Быстрозажимной сверлильный патрон для быстрой смены насадок без дополнительного инструмента
        • Реверс для откручивания шурупов
        • Плавная регулировка числа оборотов для сверления по различным материалам
        • 18+1 ступеней регулировки крутящего момента: оптимальный подбор крутящего момента для высокоточного заворачивания шурупов
        • Быстрозарядное устройство
        • Светодиодная подсветка рабочей зоны
        • Рукоятка с мягкой накладкой для удобной работы