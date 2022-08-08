Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100
Арт. О00000031770
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Диаметр патрубка пылесоса, мм
|35
- Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100 предназначена для шлифования различных поверхностей с помощью абразивной ленты шириной 100 мм. Инструмент предусматривает подключение к пылесосу для удаления пыли в процессе эксплуатации. Таким образом продлевается срок службы электроинструмента, снижается расход оснастки и повышается комфорт при работе. Электронная регулировка числа оборотов позволяет контролировать интенсивность вращения ленты, подбирая необходимый режим под определенный материал.
Преимущества
- Прорезиненная накладка на рукояти обеспечивает четкий хват одной рукой
- Комплектация включает три листа и пылесборник для начала работы
- Простая замена расходного материала и числа оборотов упрощает эксплуатацию инструмента
- Широкая лента обрабатывает большие объемы поверхности за короткое время