Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100
5.0
1
Найти аналог
Ленточные шлифовальные машины
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100
    Арт. О00000031770
    5.0
    1
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100
    Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100
      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100

      Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031770
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Диаметр патрубка пылесоса, мм
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100 предназначена для шлифования различных поверхностей с помощью абразивной ленты шириной 100 мм. Инструмент предусматривает подключение к пылесосу для удаления пыли в процессе эксплуатации. Таким образом продлевается срок службы электроинструмента, снижается расход оснастки и повышается комфорт при работе. Электронная регулировка числа оборотов позволяет контролировать интенсивность вращения ленты, подбирая необходимый режим под определенный материал.

        Преимущества

        • Прорезиненная накладка на рукояти обеспечивает четкий хват одной рукой
        • Комплектация включает три листа и пылесборник для начала работы
        • Простая замена расходного материала и числа оборотов упрощает эксплуатацию инструмента
        • Широкая лента обрабатывает большие объемы поверхности за короткое время