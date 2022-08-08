Преимущества

Прорезиненная накладка на рукояти обеспечивает четкий хват одной рукой

Комплектация включает три листа и пылесборник для начала работы

Простая замена расходного материала и числа оборотов упрощает эксплуатацию инструмента

Широкая лента обрабатывает большие объемы поверхности за короткое время

Ленточная шлифовальная машина Кратон BS-1300-100 предназначена для шлифования различных поверхностей с помощью абразивной ленты шириной 100 мм. Инструмент предусматривает подключение к пылесосу для удаления пыли в процессе эксплуатации. Таким образом продлевается срок службы электроинструмента, снижается расход оснастки и повышается комфорт при работе. Электронная регулировка числа оборотов позволяет контролировать интенсивность вращения ленты, подбирая необходимый режим под определенный материал.