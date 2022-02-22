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Алмазный сплошной круг для сухой резки Энкор 25714 (230x22,2 мм)
5.0
2
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный сплошной круг для сухой резки Энкор 25714 (230x22,2 мм)
    Арт. 77777X9002311
    5.0
    2
    Алмазный сплошной круг для сухой резки Энкор 25714 (230x22,2 мм)

      Алмазный сплошной круг для сухой резки Энкор 25714 (230x22,2 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002311
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		керамика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круги со сплошной режущей кромкой, рекомендуется использовать для резки керамической плитки и облицовочной плитки из природного камня средней твёрдости и абразивности. Предназначен для применения с угловыми шлифовальными машинами и электрическими плиткорезами. Круги со сплошной режущей кромкой предназначены для чистового реза материалов небольшой толщины.

        Преимущества

        • Алмазные отрезные круги ''Энкор'', изготовлены по технологии холодного прессования
        • Методика формирования режущей кромки из алмазосодержащей смеси высоким давлением, непосредственно на корпусе круга с последующим спеканием, широко применяется при изготовлении подобных изделий