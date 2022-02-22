Алмазный сплошной круг для сухой резки Энкор 25714 (230x22,2 мм)

Преимущества

Алмазные отрезные круги ''Энкор'', изготовлены по технологии холодного прессования

Методика формирования режущей кромки из алмазосодержащей смеси высоким давлением, непосредственно на корпусе круга с последующим спеканием, широко применяется при изготовлении подобных изделий

Круги со сплошной режущей кромкой, рекомендуется использовать для резки керамической плитки и облицовочной плитки из природного камня средней твёрдости и абразивности. Предназначен для применения с угловыми шлифовальными машинами и электрическими плиткорезами. Круги со сплошной режущей кромкой предназначены для чистового реза материалов небольшой толщины.