Алмазный сплошной круг для сухой резки Энкор 25714 (230x22,2 мм)
Арт. 77777X9002311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|керамика
- Круги со сплошной режущей кромкой, рекомендуется использовать для резки керамической плитки и облицовочной плитки из природного камня средней твёрдости и абразивности. Предназначен для применения с угловыми шлифовальными машинами и электрическими плиткорезами. Круги со сплошной режущей кромкой предназначены для чистового реза материалов небольшой толщины.
Преимущества
- Алмазные отрезные круги ''Энкор'', изготовлены по технологии холодного прессования
- Методика формирования режущей кромки из алмазосодержащей смеси высоким давлением, непосредственно на корпусе круга с последующим спеканием, широко применяется при изготовлении подобных изделий