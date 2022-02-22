Фибровый круг для УШМ Prorab 125180 (125 мм, P180, 5 штук)

Фибровый круг PRORAB(ПРОРАБ) 125180 используется в угловых шлифовальных машинах. Предназначен для шлифования, обдирки и удаления ржавчины с металлических поверхностей. В комплекте 5 штук.Технические характеристики:ФормапрямойНазначениепо металлуТипкруг шлифовальныйДиаметр, мм125Посадочный диаметр22.2Зернистость180