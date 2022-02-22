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Фибровый круг для УШМ Prorab 125180 (125 мм, P180, 5 штук)
5.0
2
Найти аналог
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Фибровый круг для УШМ Prorab 125180 (125 мм, P180, 5 штук)
    Арт. 900622113
    5.0
    2
    Фибровый круг для УШМ Prorab 125180 (125 мм, P180, 5 штук)

      Фибровый круг для УШМ Prorab 125180 (125 мм, P180, 5 штук)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900622113
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фибровый круг PRORAB(ПРОРАБ) 125180 используется в угловых шлифовальных машинах. Предназначен для шлифования, обдирки и удаления ржавчины с металлических поверхностей. В комплекте 5 штук.Технические характеристики:ФормапрямойНазначениепо металлуТипкруг шлифовальныйДиаметр, мм125Посадочный диаметр22.2Зернистость180