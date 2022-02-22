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Лепестковый круг Makita D-27296 (125х22 мм, К60)
5.0
2
290 ₽
Круги лепестковые
    Лепестковый круг Makita D-27296 (125х22 мм, К60)
    Арт. X13171306121
    5.0
    2
    Лепестковый круг Makita D-27296 (125х22 мм, К60)

      Лепестковый круг Makita D-27296 (125х22 мм, К60)

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X13171306121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, сталь, пластик, дерево
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лепестковый диск Makita D-27296 используется в шлифовальных машинах для обработки дерева, стали, цветных металлов и пластика. Плоский диск с абразивом из оксида алюминия применяют в основном для шлифования ровных поверхностей, а также углов и кромок. Для наиболее качественного результата работы подбирают диск с нужным значением зернистости.