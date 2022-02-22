Лепестковый круг Makita D-27296 (125х22 мм, К60)

Лепестковый диск Makita D-27296 используется в шлифовальных машинах для обработки дерева, стали, цветных металлов и пластика. Плоский диск с абразивом из оксида алюминия применяют в основном для шлифования ровных поверхностей, а также углов и кромок. Для наиболее качественного результата работы подбирают диск с нужным значением зернистости.