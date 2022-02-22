Лепестковый круг Makita D-27296 (125х22 мм, К60)
Арт. X13171306121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип оборудования
|лепестковый круг
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Назначение по материалу
|металл, сталь, пластик, дерево
- Лепестковый диск Makita D-27296 используется в шлифовальных машинах для обработки дерева, стали, цветных металлов и пластика. Плоский диск с абразивом из оксида алюминия применяют в основном для шлифования ровных поверхностей, а также углов и кромок. Для наиболее качественного результата работы подбирают диск с нужным значением зернистости.