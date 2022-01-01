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Круг зачистной мет. 150х20х20 25а 90 L
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Зачистные круги
Круг зачистной мет. 150х20х20 25а 90 L
Зачистные круги
Круг зачистной мет. 150х20х20 25а 90 L
Арт. X131727131
Круг зачистной мет. 150х20х20 25а 90 L
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Нет в наличии
Арт. X131727131
Характеристики
Производитель
Тип оборудования
шлифовальный круг
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Для высокопроизводительной зачистки деталей и конструкций из различных марок сталей, сварных швов.
Преимущества
Износостойкость
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы