Отрезной круг DIAM LASER SIMPLE BLADE 350x2.8x7x25.4 000058
Арт. 9006140
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|асфальт, песчаник, пенобетон
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Диаметр, мм
|350
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Толщина, мм
|2.8
Описание:Алмазный сегментированный диск 1A1RSS серии Simple Blade 000058 DIAM используется совместно с бензорезами, резчиками швов, со станками и другим оборудованием при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза асфальта, асфальтобетона, пенобетона, а также различных абразивных песчаников.
Преимущества:
- Конструкция диска предусматривает алмазные сегменты, которые были закреплены с помощью сварки лазером для максимальной прочности и надежности при работе.
- С помощью сегментированного диска можно обрабатывать самые твердые материалы, которые затруднительно обработать обычным диском.