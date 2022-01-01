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Отрезной круг DIAM LASER SIMPLE BLADE 350x2.8x7x25.4 000058
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Алмазные диски для бензорезов и швонарезчиков
    Отрезной круг DIAM LASER SIMPLE BLADE 350x2.8x7x25.4 000058
    Арт. 9006140
    Отрезной круг DIAM LASER SIMPLE BLADE 350x2.8x7x25.4 000058

      Отрезной круг DIAM LASER SIMPLE BLADE 350x2.8x7x25.4 000058

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9006140

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		асфальт, песчаник, пенобетон
      Диаметр, мм
      		350
      Толщина, мм
      		2.8
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Алмазный сегментированный диск 1A1RSS серии Simple Blade 000058 DIAM используется совместно с бензорезами, резчиками швов, со станками и другим оборудованием при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза асфальта, асфальтобетона, пенобетона, а также различных абразивных песчаников.

        Преимущества:

        • Конструкция диска предусматривает алмазные сегменты, которые были закреплены с помощью сварки лазером для максимальной прочности и надежности при работе.
        • С помощью сегментированного диска можно обрабатывать самые твердые материалы, которые затруднительно обработать обычным диском.