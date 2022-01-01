Отрезной круг DIAM LASER SIMPLE BLADE 350x2.8x7x25.4 000058

Описание:

Преимущества:

Конструкция диска предусматривает алмазные сегменты, которые были закреплены с помощью сварки лазером для максимальной прочности и надежности при работе.

С помощью сегментированного диска можно обрабатывать самые твердые материалы, которые затруднительно обработать обычным диском.

Алмазный сегментированный диск 1A1RSS серии Simple Blade 000058 DIAM используется совместно с бензорезами, резчиками швов, со станками и другим оборудованием при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза асфальта, асфальтобетона, пенобетона, а также различных абразивных песчаников.