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Бесконечная шлифовальная лента на тканевой основе Лакра 2205004 (75x457 мм, Р100, 3 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные ленты
    Бесконечная шлифовальная лента на тканевой основе Лакра 2205004 (75x457 мм, Р100, 3 шт.)
    Арт. 9007629
    5.0
    2
    Бесконечная шлифовальная лента на тканевой основе Лакра 2205004 (75x457 мм, Р100, 3 шт.)

      Бесконечная шлифовальная лента на тканевой основе Лакра 2205004 (75x457 мм, Р100, 3 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9007629
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Назначение по материалу
      		металл, пластик, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная лента представляет собой тканевую или бумажную основу, с нанесенным на нее с помощью клеевого состава абразивным зерном и склеенную в кольцо (за это ее часто называют бесконечной). Благодаря огромному разнообразию материалов из которых она изготавливается, шлифовальная лента имеет огромный диапазон применения: грубая шлифовка, агрессивный съем дерева и других материалов; тонкая шлифовка, деликатная обработка поверхностей, получение необходимого качества; придание структуры поверхности; полировка поверхностей из любых материалов.

        Преимущества

        • Применяется для зачистки и шлифования поверхностей из дерева, металла, пластика и прочих материалов
        • Изготовлена на матерчатой основе и предназначена для использования на ленточных шлифовальных машинах
        • Размеры 75x457 мм, зернистость - Р100
        • Количество в упаковке составляет 3 шт.