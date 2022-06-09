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Универсальный шлифовальный лист для ПШМ Stayer Master 35469-120 (Р120, 115x280 мм, 5 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные листы
    Универсальный шлифовальный лист для ПШМ Stayer Master 35469-120 (Р120, 115x280 мм, 5 шт.)
    Арт. Ю00000015495
    5.0
    2
    Универсальный шлифовальный лист для ПШМ Stayer Master 35469-120 (Р120, 115x280 мм, 5 шт.)

      Универсальный шлифовальный лист для ПШМ Stayer Master 35469-120 (Р120, 115x280 мм, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000015495
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный лист
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный шлифовальный лист STAYER 35469-120 используется с плоскошлифовальными машинами для шлифования дерева, металла, стеклопластика и т.п. Также возможно использование с целью снятия застарелого слоя краски и лака. На поверхности шлифлиста имеются отверстия, через которые осуществляется пылеудаление в специальный пылесборник. Возможно крепление при помощи зажимов, благодаря чему, не прилагая усилий, можно быстро заменить шлифлист на лист с иной зернистостью.

        Преимущества

        • Электростатический способ нанесения абразива
        • Низкий показатель забиваемости
        • Возможность быстрой смены листа благодаря Велкро основе с липучкой
        • Наличие отверстий на рабочей поверхности обеспечивает быстрое пылеудаление при шлифовании с пылесосом