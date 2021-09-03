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Электрический лобзик Bosch GST 850 BE 0.601.58F.123
4.0
3
10 002 ₽
13 530 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Bosch GST 850 BE 0.601.58F.123
    Арт. О00000004668
    4.0
    3
    Электрический лобзик Bosch GST 850 BE 0.601.58F.123

      Электрический лобзик Bosch GST 850 BE 0.601.58F.123

      • -3 528 ₽
      10 002 ₽
      13 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004668
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -3 528 ₽
      10 002 ₽
      13 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электролобзик Bosch GST 850 BE 060158f123 является отличным вариантом для бытового применения. С ним можно производить распиловку древесины толщиной до восьми с половиной сантиметров, что показывает его функционал: маятниковый двигатель с четырьмя ступенями работы, встроенный механизм сдува пыли и опилок, D-образная рукоятка и предохранительный экран, упрощенная система смены деталей пиления и плавный пуск. Все это гарантирует не только безопасное, но и комфортное осуществление работ по дереву с лобзиком GST 850 BE. Для работы с разными породами дерева осуществляется регулировка скорости инструмента, а для организации рабочего пространства у лобзика имеется встроенный мешок для сбора мусора. Бош GST 850 BE купить можно для работы с древесиной любой степени твердости.

        Преимущества Bosch GST 850 BE 600 Вт:

        • Акселерация выключателя;
        • Чистота рабочего пространства;
        • Прочная стальная подошва;
        • Наличие защиты для рук;
        • Легкая замена пилок без доп. инструментов;
        • Комфорт в работе;
        • Производительность;
        • Надежность.

        Комплектация:

        • Лобзик;
        • Картонная коробка;
        • Защита от сколов;
        • Набор для пылеудаления;
        • Шестигранный торцовый ключ 5 мм.