Электрический лобзик Bosch GST 850 BE 0.601.58F.123

Электролобзик Bosch GST 850 BE 060158f123 является отличным вариантом для бытового применения. С ним можно производить распиловку древесины толщиной до восьми с половиной сантиметров, что показывает его функционал: маятниковый двигатель с четырьмя ступенями работы, встроенный механизм сдува пыли и опилок, D-образная рукоятка и предохранительный экран, упрощенная система смены деталей пиления и плавный пуск. Все это гарантирует не только безопасное, но и комфортное осуществление работ по дереву с лобзиком GST 850 BE. Для работы с разными породами дерева осуществляется регулировка скорости инструмента, а для организации рабочего пространства у лобзика имеется встроенный мешок для сбора мусора. Бош GST 850 BE купить можно для работы с древесиной любой степени твердости.

Преимущества Bosch GST 850 BE 600 Вт:

Акселерация выключателя;

Чистота рабочего пространства;

Прочная стальная подошва;

Наличие защиты для рук;

Легкая замена пилок без доп. инструментов;

Комфорт в работе;

Производительность;

Надежность.

Комплектация: