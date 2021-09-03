Электрический лобзик Bosch GST 850 BE 0.601.58F.123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3100
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Наличие подсветки
|Нет
С этим товаром смотрят
- -1 817 ₽
- Персональная скидка
Электролобзик Bosch GST 850 BE 060158f123 является отличным вариантом для бытового применения. С ним можно производить распиловку древесины толщиной до восьми с половиной сантиметров, что показывает его функционал: маятниковый двигатель с четырьмя ступенями работы, встроенный механизм сдува пыли и опилок, D-образная рукоятка и предохранительный экран, упрощенная система смены деталей пиления и плавный пуск. Все это гарантирует не только безопасное, но и комфортное осуществление работ по дереву с лобзиком GST 850 BE. Для работы с разными породами дерева осуществляется регулировка скорости инструмента, а для организации рабочего пространства у лобзика имеется встроенный мешок для сбора мусора. Бош GST 850 BE купить можно для работы с древесиной любой степени твердости.
Преимущества Bosch GST 850 BE 600 Вт:
- Акселерация выключателя;
- Чистота рабочего пространства;
- Прочная стальная подошва;
- Наличие защиты для рук;
- Легкая замена пилок без доп. инструментов;
- Комфорт в работе;
- Производительность;
- Надежность.
Комплектация:
- Лобзик;
- Картонная коробка;
- Защита от сколов;
- Набор для пылеудаления;
- Шестигранный торцовый ключ 5 мм.