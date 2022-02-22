Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э
Арт. Х1473
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|2800
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э, 1/6 50220 - бытовой инструмент мощностью 600 Вт для линейной и фигурной распилки изделий из металла, древесины и пластмассы. На устройстве предусмотрены маятниковый ход и электронная регулировка оборотов, что позволяет подобрать оптимальный режим пиления и точно выполнить работу.
Преимущества
- Длинный сетевой шнур
- Максимальная глубина реза в стали 4 мм, а в алюминии - 8 мм
- Наличие защитного экрана
- Параллельный упор в комплекте
- Надежная фиксация пилки с помощью винта
- Низкая вибрация за счет системы противовесов