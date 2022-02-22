Преимущества

Длинный сетевой шнур

Максимальная глубина реза в стали 4 мм, а в алюминии - 8 мм

Наличие защитного экрана

Параллельный упор в комплекте

Надежная фиксация пилки с помощью винта

Низкая вибрация за счет системы противовесов

Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э, 1/6 50220 - бытовой инструмент мощностью 600 Вт для линейной и фигурной распилки изделий из металла, древесины и пластмассы. На устройстве предусмотрены маятниковый ход и электронная регулировка оборотов, что позволяет подобрать оптимальный режим пиления и точно выполнить работу.