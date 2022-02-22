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Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э
3.5
8
2 729 ₽
3 010 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э
    Арт. Х1473
    3.5
    8
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э

      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э

      • -281 ₽
      2 729 ₽
      3 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1473
      3.5
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		2800
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -281 ₽
      2 729 ₽
      3 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Энкор ЛЭ-600/60Э, 1/6 50220 - бытовой инструмент мощностью 600 Вт для линейной и фигурной распилки изделий из металла, древесины и пластмассы. На устройстве предусмотрены маятниковый ход и электронная регулировка оборотов, что позволяет подобрать оптимальный режим пиления и точно выполнить работу.

        Преимущества

        • Длинный сетевой шнур
        • Максимальная глубина реза в стали 4 мм, а в алюминии - 8 мм
        • Наличие защитного экрана
        • Параллельный упор в комплекте
        • Надежная фиксация пилки с помощью винта
        • Низкая вибрация за счет системы противовесов