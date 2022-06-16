Алмазный диск MD-Stars 1A1R Granite (250x1,6x10x25,4 мм)

Сплошной алмазный круг 1A1R GRANITE от MD-STARS специализируется на высокоточной и скоростной обработке гранита и подходит для инструмента с допустимым диаметром кругов. Обрабатываемые материалы: Гранит, Базальт, Гнейс, Бакор, Габбро, Сланец, Порфир, Андезит, Лабрадорит. Алмазный диск режет все виды гранита и песчаника. Не рекомендован для использования по мрамору и керамике, в единичных случаях применяется для резания керамики. Диск можно использовать для работы на плиткорезах и стационарных станках. Алмазный круг 1A1R GRANITE от MD-STARS, со сплошной кромкой, имеет высоту алмазного слоя 10,0 мм. Качество алмазоной кромки находится на профессиональном уровне и не оставляет сколов и неровностей на материале. На алмазный круг действует гарантия от компании МД-СТАРС.

Преимущества