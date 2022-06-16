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Алмазный диск MD-Stars 1A1R Granite (250x1,6x10x25,4 мм)
5.0
2
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Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Алмазный диск MD-Stars 1A1R Granite (250x1,6x10x25,4 мм)
    Арт. О00000004965
    5.0
    2
    Алмазный диск MD-Stars 1A1R Granite (250x1,6x10x25,4 мм)
    Алмазный диск MD-Stars 1A1R Granite (250x1,6x10x25,4 мм)
      Алмазный диск MD-Stars 1A1R Granite (250x1,6x10x25,4 мм)
      Алмазный диск MD-Stars 1A1R Granite (250x1,6x10x25,4 мм)

      Алмазный диск MD-Stars 1A1R Granite (250x1,6x10x25,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004965
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DiStar
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		камень, керамогранит, гранит, песчаник
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сплошной алмазный круг 1A1R GRANITE от MD-STARS специализируется на высокоточной и скоростной обработке гранита и подходит для инструмента с допустимым диаметром кругов. Обрабатываемые материалы: Гранит, Базальт, Гнейс, Бакор, Габбро, Сланец, Порфир, Андезит, Лабрадорит. Алмазный диск режет все виды гранита и песчаника. Не рекомендован для использования по мрамору и керамике, в единичных случаях применяется для резания керамики. Диск можно использовать для работы на плиткорезах и стационарных станках. Алмазный круг 1A1R GRANITE от MD-STARS, со сплошной кромкой, имеет высоту алмазного слоя 10,0 мм. Качество алмазоной кромки находится на профессиональном уровне и не оставляет сколов и неровностей на материале. На алмазный круг действует гарантия от компании МД-СТАРС.

        Преимущества

        • Высокое качество алмазной кромки
        • Сплошная, непрерывная поверхность алмазов для резания природного гранита и песчаника
        • Высокая скорость и ресурс