Круг лепестковый торцевой MD-STARS 125мм P80

Лепестковый круг MD-STARS является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для шлифовальных работ по металлу, дереву и другим материалам. Изготовлен из прямоугольных элементов шлифовальной шкурки на тканевой основе, которые расположены в виде веера на подложке из стекловолокна.