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Круг лепестковый торцевой MD-STARS 125мм P80
Найти аналог
Круги лепестковые
    Круг лепестковый торцевой MD-STARS 125мм P80
    Арт. О00000016535
    Круг лепестковый торцевой MD-STARS 125мм P80

      Круг лепестковый торцевой MD-STARS 125мм P80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000016535

      Характеристики

      Производитель
      		MD-Stars
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		лепестковый круг
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лепестковый круг MD-STARS является сменным элементом для угловых шлифовальных машин. Применяется для шлифовальных работ по металлу, дереву и другим материалам. Изготовлен из прямоугольных элементов шлифовальной шкурки на тканевой основе, которые расположены в виде веера на подложке из стекловолокна.