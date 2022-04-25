Преимущества

Ворсовая с улучшенной вентиляцией и теплопропускной способностью

Равномерное прилегание насадки к обрабатываемой поверхности

Выполнена из овчины

Полировальная насадка Sturm AG918CP-100 используется при финишной полировке лакокрасочных покрытий. Аксессуар для шлифовальных и полировальных машин Sturm! AG918CP-100.