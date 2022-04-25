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Полировальная насадка Sturm AG918CP-100
5.0
2
Найти аналог
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Полировальная насадка Sturm AG918CP-100
    Арт. Х11298
    5.0
    2
    Полировальная насадка Sturm AG918CP-100
    Полировальная насадка Sturm AG918CP-100
      Полировальная насадка Sturm AG918CP-100
      Полировальная насадка Sturm AG918CP-100

      Полировальная насадка Sturm AG918CP-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х11298
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.15
      Диаметр, мм
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полировальная насадка Sturm AG918CP-100 используется при финишной полировке лакокрасочных покрытий. Аксессуар для шлифовальных и полировальных машин Sturm! AG918CP-100.

        Преимущества

        • Ворсовая с улучшенной вентиляцией и теплопропускной способностью
        • Равномерное прилегание насадки к обрабатываемой поверхности
        • Выполнена из овчины