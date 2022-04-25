Полировальная насадка Sturm AG918CP-100
Арт. Х11298
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|0.15
|
Диаметр, мм
|180
- Полировальная насадка Sturm AG918CP-100 используется при финишной полировке лакокрасочных покрытий. Аксессуар для шлифовальных и полировальных машин Sturm! AG918CP-100.
Преимущества
- Ворсовая с улучшенной вентиляцией и теплопропускной способностью
- Равномерное прилегание насадки к обрабатываемой поверхности
- Выполнена из овчины