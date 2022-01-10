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Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Арт. О00000032636
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032636
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979 используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ. Универсальность применения. Съёмный патрон и 4 разных насадки позволяют выполнять различные задачи. Благодаря интеллектуальной системе REDLINK PLUS™ инструмент и аккумулятор защищены от перегрузки. 16 ступеней крутящего момента и позиция сверления позволяют выбрать необходимый режим работы. 

        Преимущества

        • Инструмент 4 в 1 обеспечивает максимальную универсальность
        • Съёмный патрон и 4 разных насадки подойдут для множества применений
        • Гнездо 1/4" за патроном позволяет при необходимости сократить длину инструмента до 130 мм
        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Малый вес снижает энергоемкость работы
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора
        • Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee M12 аккумуляторами
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки