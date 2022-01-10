Преимущества

Инструмент 4 в 1 обеспечивает максимальную универсальность

Съёмный патрон и 4 разных насадки подойдут для множества применений

Гнездо 1/4" за патроном позволяет при необходимости сократить длину инструмента до 130 мм

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Малый вес снижает энергоемкость работы

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии

2 аккумулятора - для работы без простоев

Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора

Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee M12 аккумуляторами

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979 используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ. Универсальность применения. Съёмный патрон и 4 разных насадки позволяют выполнять различные задачи. Благодаря интеллектуальной системе REDLINK PLUS™ инструмент и аккумулятор защищены от перегрузки. 16 ступеней крутящего момента и позиция сверления позволяют выбрать необходимый режим работы.