Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
Арт. О00000032636
Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979
Арт. О00000032636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|34
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт со сменными насадками Milwaukee M12 FDDXKIT-202X FUEL 4933464979 используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ. Универсальность применения. Съёмный патрон и 4 разных насадки позволяют выполнять различные задачи. Благодаря интеллектуальной системе REDLINK PLUS™ инструмент и аккумулятор защищены от перегрузки. 16 ступеней крутящего момента и позиция сверления позволяют выбрать необходимый режим работы.
Преимущества
- Инструмент 4 в 1 обеспечивает максимальную универсальность
- Съёмный патрон и 4 разных насадки подойдут для множества применений
- Гнездо 1/4" за патроном позволяет при необходимости сократить длину инструмента до 130 мм
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Малый вес снижает энергоемкость работы
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee M12 аккумуляторами
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки