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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Арт. О00000032630
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Арт. О00000032630
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816 оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Благодаря интеллектуальной системе REDLINK PLUS™, инструмент и аккумулятор защищены от перегрузки. 16 ступеней крутящего момента и позиция сверления позволяют выбрать необходимый режим работы. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ - в 10 раз больше ресурс и до 60% больше мощность
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M12™
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки