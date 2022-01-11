Преимущества

Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ - в 10 раз больше ресурс и до 60% больше мощность

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Наличие реверса

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой

Индикатор уровня заряда

Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M12™

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816 оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Благодаря интеллектуальной системе REDLINK PLUS™, инструмент и аккумулятор защищены от перегрузки. 16 ступеней крутящего момента и позиция сверления позволяют выбрать необходимый режим работы. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.