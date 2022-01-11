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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
5.0
1
32 990 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Арт. О00000032630
5.0
1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816

Дарим скидки за
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32 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000032630
5.0
1

Характеристики

Производитель
Milwaukee
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
профессиональный
Макс. крутящий момент, Нм
35
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
бесщеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FDD-202X FUEL 4933459816 оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Благодаря интеллектуальной системе REDLINK PLUS™, инструмент и аккумулятор защищены от перегрузки. 16 ступеней крутящего момента и позиция сверления позволяют выбрать необходимый режим работы. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки. 

    Преимущества

    • Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ - в 10 раз больше ресурс и до 60% больше мощность
    • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
    • Наличие реверса
    • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
    • Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
    • Индикатор уровня заряда
    • Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M12™
    • Кейс - для удобства хранения и транспортировки