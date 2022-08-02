Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
5.0
2
16 990 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Арт. О00000032629
5.0
2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000032629
5.0
2

Характеристики

Производитель
Milwaukee
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
профессиональный
Макс. крутящий момент, Нм
30
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915 имеет специальную клипсу, которая позволяет крепить инструмент на пояс. Данная дрель отлично подходит для работ в ограниченном пространстве. На корпусе двигателя предусмотрены индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка, что обеспечивает удобство в использовании. Металлический патрон 10 мм позволяет быстро произвести замену бит, что исключает простой в работе. Работает со всеми аккумуляторами Milwaukee M12.

    Преимущества

    • Защита от перегрузок
    • Быстрозажимной металлический патрон - для лёгкой смены оснастки
    • Интеллектуальная система REDLINK
    • Возможность крепления инструмента на пояс благодаря клипсе
    • Высокая производительность
    • Светодиодная подсветка рабочей зоны
    • Индикатор заряда батареи
    • Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwauke
    • Инструмент поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки