Преимущества

Защита от перегрузок

Быстрозажимной металлический патрон - для лёгкой смены оснастки

Интеллектуальная система REDLINK

Возможность крепления инструмента на пояс благодаря клипсе

Высокая производительность

Светодиодная подсветка рабочей зоны

Индикатор заряда батареи

Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwauke

Инструмент поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915 имеет специальную клипсу, которая позволяет крепить инструмент на пояс. Данная дрель отлично подходит для работ в ограниченном пространстве. На корпусе двигателя предусмотрены индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка, что обеспечивает удобство в использовании. Металлический патрон 10 мм позволяет быстро произвести замену бит, что исключает простой в работе. Работает со всеми аккумуляторами Milwaukee M12.