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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Арт. О00000032629
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915
Арт. О00000032629
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Milwaukee M12 BDD-202С 4933441915 имеет специальную клипсу, которая позволяет крепить инструмент на пояс. Данная дрель отлично подходит для работ в ограниченном пространстве. На корпусе двигателя предусмотрены индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка, что обеспечивает удобство в использовании. Металлический патрон 10 мм позволяет быстро произвести замену бит, что исключает простой в работе. Работает со всеми аккумуляторами Milwaukee M12.
Преимущества
- Защита от перегрузок
- Быстрозажимной металлический патрон - для лёгкой смены оснастки
- Интеллектуальная система REDLINK
- Возможность крепления инструмента на пояс благодаря клипсе
- Высокая производительность
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Индикатор заряда батареи
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwauke
- Инструмент поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки