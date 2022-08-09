Преимущества

Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности

Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря обрезиненной, регулируемой рукоятке “TILT-LOK” Глубина реза 65 мм

Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона пропила

Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного контроля

Алюминиевая подошва

Циркулярная пила Milwaukee SCS 65 Q 638051 предназначена для нагруженных работ на стройплощадках и столярных мастерских. Угол пропила также регулируется в диапазоне от 45 до 90 градусов. Опорная плита сделана из алюминиевого литья и способна выдерживать большие нагрузки. Специальный патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок.