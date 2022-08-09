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Циркулярная пила Milwaukee SCS 65 Q 638051
Арт. О00000032648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1900
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- Циркулярная пила Milwaukee SCS 65 Q 638051 предназначена для нагруженных работ на стройплощадках и столярных мастерских. Угол пропила также регулируется в диапазоне от 45 до 90 градусов. Опорная плита сделана из алюминиевого литья и способна выдерживать большие нагрузки. Специальный патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок.
Преимущества
- Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности
- Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря обрезиненной, регулируемой рукоятке “TILT-LOK” Глубина реза 65 мм
- Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона пропила
- Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного контроля
- Алюминиевая подошва