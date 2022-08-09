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Циркулярная пила Milwaukee SCS 65 Q 638051
5.0
1
35 990 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Milwaukee SCS 65 Q 638051
Арт. О00000032648
5.0
1
Циркулярная пила Milwaukee SCS 65 Q 638051
Циркулярная пила Milwaukee SCS 65 Q 638051
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Milwaukee SCS 65 Q 638051
Циркулярная пила Milwaukee SCS 65 Q 638051

Циркулярная пила Milwaukee SCS 65 Q 638051

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35 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000032648
5.0
1

Характеристики

Производитель
Milwaukee
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Напряжение сети, В
220
Мощность, Вт
1900
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
35 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Циркулярная пила Milwaukee SCS 65 Q 638051 предназначена для нагруженных работ на стройплощадках и столярных мастерских. Угол пропила также регулируется в диапазоне от 45 до 90 градусов. Опорная плита сделана из алюминиевого литья и способна выдерживать большие нагрузки. Специальный патрубок позволяет подключить пылесос для отвода опилок.

    Преимущества

    • Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности
    • Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря обрезиненной, регулируемой рукоятке “TILT-LOK” Глубина реза 65 мм
    • Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона пропила
    • Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного контроля
    • Алюминиевая подошва