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Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 8-19 мм CWS0008, 8 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 8-19 мм CWS0008, 8 предметов
    Арт. thorvik_7869
    Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 8-19 мм CWS0008, 8 предметов
    Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 8-19 мм CWS0008, 8 предметов
      Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 8-19 мм CWS0008, 8 предметов
      Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 8-19 мм CWS0008, 8 предметов

      Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 8-19 мм CWS0008, 8 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_7869

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0008 8-19 мм, 8 предметов 52045 используется для монтажа и демонтажа шестигранных соединений при сборке или ремонте различных агрегатов и конструкций.

        Преимущества

        • Хромованадиевая сталь обеспечивает продолжительный срок службы
        • Хромоникелевое покрытие защищает инструменты от коррозии
        • Набор поставляется со специальным держателем для удобного хранения ключей