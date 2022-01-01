Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 8-19 мм CWS0008, 8 предметов

Преимущества

Хромованадиевая сталь обеспечивает продолжительный срок службы

Хромоникелевое покрытие защищает инструменты от коррозии

Набор поставляется со специальным держателем для удобного хранения ключей

Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0008 8-19 мм, 8 предметов 52045 используется для монтажа и демонтажа шестигранных соединений при сборке или ремонте различных агрегатов и конструкций.