Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 8-19 мм CWS0008, 8 предметов
Арт. thorvik_7869
Набор ключей комбинированных на пластиковом держателе Thorvik 8-19 мм CWS0008, 8 предметов
Арт. thorvik_7869
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19
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Покрытие
|хромоникелевое
- Набор комбинированных ключей THORVIK CWS0008 8-19 мм, 8 предметов 52045 используется для монтажа и демонтажа шестигранных соединений при сборке или ремонте различных агрегатов и конструкций.
Преимущества
- Хромованадиевая сталь обеспечивает продолжительный срок службы
- Хромоникелевое покрытие защищает инструменты от коррозии
- Набор поставляется со специальным держателем для удобного хранения ключей