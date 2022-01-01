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Торцевая головка Ombra 112027 (1/2"DR, 27 мм)
370 ₽
Торцевые головки
    Торцевая головка Ombra 112027 (1/2"DR, 27 мм)
    Арт. О00000014142
    Торцевая головка Ombra 112027 (1/2"DR, 27 мм)
    Торцевая головка Ombra 112027 (1/2"DR, 27 мм)
      Торцевая головка Ombra 112027 (1/2"DR, 27 мм)
      Торцевая головка Ombra 112027 (1/2"DR, 27 мм)

      Торцевая головка Ombra 112027 (1/2"DR, 27 мм)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014142

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		27
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка торцевая Ombra 112027 предназначена для начального откручивания изделий с шестигранным рабочим профилем.

        Преимущества

        • Изготовлена из хром-ванадиевой стали, отличается высокой прочностью, износостойкостью, а также отличными антикоррозионными свойствами
        • Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки, поэтому его широко используют на производстве и в автосервисе