Головка торцевая глубокая Ombra 112130 1/2"DR, 30 мм

Преимущества

Головка изготовлена из хром-ванадиевой стали высокого качества, что делает ее устойчивой к коррозии и износу

Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки

Глубокая торцевая головка Ombra 112130 имеет увеличенную длину и применяется для работы со сложными деталями удлиненной или углубленной формы. Находит широкое применение у профессионалов при ремонтных работах в автомастерских, а также у любителей при обслуживании своего автомобиля и прочей техники