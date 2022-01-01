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Головка торцевая глубокая Ombra 112130 1/2"DR, 30 мм
730 ₽
Торцевые головки
    Головка торцевая глубокая Ombra 112130 1/2"DR, 30 мм
    Арт. О00000014451
    Головка торцевая глубокая Ombra 112130 1/2"DR, 30 мм

      Головка торцевая глубокая Ombra 112130 1/2"DR, 30 мм

      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014451

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		30
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Глубокая торцевая головка Ombra 112130 имеет увеличенную длину и применяется для работы со сложными деталями удлиненной или углубленной формы. Находит широкое применение у профессионалов при ремонтных работах в автомастерских, а также у любителей при обслуживании своего автомобиля и прочей техники

        Преимущества

        • Головка изготовлена из хром-ванадиевой стали высокого качества, что делает ее устойчивой к коррозии и износу
        • Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки