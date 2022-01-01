Головка торцевая глубокая Ombra 112113 1/2"DR, 13 мм
Арт. О00000014456
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер головки, мм
|13
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Глубокая торцевая головка 112113 Ombra применяется с гайковертами. Приспособление используется для откручивания различного крепежа, к которому относятся гайки, болты и т.д. Оснастка просто незаменима в случаях, когда крепеж расположен в труднодосягаемом месте, где работа с гаечными ключами не удобна. Торцевые головки подходят для ударных нагрузок и обладают лучшим крутящим моментом по отношению к резьбе, чем другой подобный инструмент.
Преимущества
- Материал оснастки хром-ванадиевая сталь, что обеспечивает ее высокую прочность и стойкость к нагрузкам и механическим воздействиям
- Еще одной особенностью торцевой головки является хромоникелевое покрытие, за счет которого с поверхности оснастки легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии