Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Головка торцевая глубокая Ombra 112110 1/2"DR, 10 мм
300 ₽
Торцевые головки
    Головка торцевая глубокая Ombra 112110 1/2"DR, 10 мм
    Арт. О00000014458
    Головка торцевая глубокая Ombra 112110 1/2"DR, 10 мм
    Головка торцевая глубокая Ombra 112110 1/2"DR, 10 мм
      Головка торцевая глубокая Ombra 112110 1/2"DR, 10 мм
      Головка торцевая глубокая Ombra 112110 1/2"DR, 10 мм

      Головка торцевая глубокая Ombra 112110 1/2"DR, 10 мм

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014458

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		10
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трещотка Gross 14082
      1 920 ₽
      5.0
      Трещотка Gross 14082
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (10x10 мм, оксидированный) SIT
      135 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (10x10 мм, оксидированный) SIT
      Полипропиленовый шпагат (100 м)
      60 ₽
      4.5
      Полипропиленовый шпагат (100 м)
      Трещотка Stayer PROFI 27786-1/2
      1 320 ₽
      4.5
      Трещотка Stayer PROFI 27786-1/2
      Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)
      990 ₽
      4.5
      Усиленные переставные клещи для труб Stayer 2239_z02 (тип К, 250 мм)
      Угловая насадкая для бит AV Steel AV-805140 (1/4")
      980 ₽
      5.0
      Угловая насадкая для бит AV Steel AV-805140 (1/4")
      Глубокая торцевая головка Ombra 112119 (1/2" DR, 19 мм)
      335 ₽
      5.0
      Глубокая торцевая головка Ombra 112119 (1/2" DR, 19 мм)
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
      2 691 ₽
      5.0
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭП-3000К
      Головка торцевая глубокая Ombra 112113 1/2"DR, 13 мм
      310 ₽
      Головка торцевая глубокая Ombra 112113 1/2"DR, 13 мм
      Адаптер Практика 776-690 квадрат 1/4
      150 ₽
      Адаптер Практика 776-690 квадрат 1/4
      Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)
      1 501 ₽
      Клещи переставные диэлектрические КВТ КПи-01 61436 "Стандарт" (250мм, двухкомпонентный материал губок)
      Комбинированный трещоточный ключ 10 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515010
      375 ₽
      Комбинированный трещоточный ключ 10 мм ДТ 200/5 Дело Техники 515010
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Глубокая торцевая головка 112110 Ombra применяется с гайковертами. Приспособление используется для откручивания различного крепежа, к которому относятся гайки, болты и т.д. Оснастка просто незаменима в случаях, когда крепеж расположен в труднодосягаемом месте, где работа с гаечными ключами не удобна. Торцевые головки подходят для ударных нагрузок и обладают лучшим крутящим моментом по отношению к резьбе, чем другой подобный инструмент.

        Преимущества

        • Материал оснастки хром-ванадиевая сталь, что обеспечивает ее высокую прочность и стойкость к нагрузкам и механическим воздействиям
        • Еще одной особенностью торцевой головки является хромоникелевое покрытие, за счет которого с поверхности оснастки легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии