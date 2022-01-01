Головка торцевая Ombra 112022 1/2"DR, 22 мм
Арт. О00000014461
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер головки, мм
|22
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Торцевая головка Ombra 112022 предназначена для начального откручивания изделий с шестигранным рабочим профилем.
Преимущества
- Изготовлена из хром-ванадиевой стали, отличается высокой прочностью, износостойкостью, а также отличными антикоррозионными свойствами
- Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки, поэтому его широко используют на производстве и в автосервисе