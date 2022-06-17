Торцевая головка Ombra 112017 (1/2" DR, 17 мм)
Арт. О00000011786
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер головки, мм
|17
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Торцевая головка 112017 Ombra используется для откручивания различного крепежа, к которому относятся гайки, болты и т.д. Оснастка просто незаменима в случаях, когда крепеж расположен в труднодосягаемом месте, где работа с гаечными ключами не удобна.
Преимущества
- Материал оснастки хром-ванадиевая сталь
- За счет хромоникелевого покрытия с поверхности оснастки легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии