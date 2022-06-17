Торцевая головка Ombra 112017 (1/2" DR, 17 мм)

Преимущества

Материал оснастки хром-ванадиевая сталь

За счет хромоникелевого покрытия с поверхности оснастки легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии

Торцевая головка 112017 Ombra используется для откручивания различного крепежа, к которому относятся гайки, болты и т.д. Оснастка просто незаменима в случаях, когда крепеж расположен в труднодосягаемом месте, где работа с гаечными ключами не удобна.